Europameister Niederlande erstmals im WM-Halbfinal Die Niederlande erreicht zum ersten Mal den Halbfinal der Frauenfussball-WM.

Niederländischer Torjubel an der Frauen-WM. Der Europameister steht in den Halbfinals (Bild: KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI)

(sda/dpa)

Die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegmann setzte sich am Samstag im Viertelfinal in Valenciennes mit 2:0 (0:0) gegen Italien durch.

Die Tore im Stade du Hainaut erzielten Vivianne Miedema (70.) und Stefanie van der Gragt (80.) jeweils per Kopf. Die Oranjeleeuwinnen treffen in den Halbfinals am Mittwoch in Lyon auf Deutschland oder Schweden, die sich am Abend in Rennes gegenüberstehen.

Dabei hatte sich Europameister Niederlande erst via Playoffs und dem Sieg gegen die Schweiz für die Endrunde qualifiziert. Den zweiten WM-Finalisten ermitteln bereits am Dienstag England und Titelverteidiger USA.