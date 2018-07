England darf weiter träumen England steht zum ersten Mal seit 28 Jahren in einem WM-Halbfinal. Das Team von Gareth Southgate setzt sich gegen Schweden 2:0 durch und kann weiter vom zweiten WM-Titel nach 1966 träumen.

Der Torschützenleader und der englische Torschütze zum 1:0 gegen Schweden unter sich: Harry Kane und Harry Maguire (hinten) (Bild: KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO)

(sda)

Beide Treffer in Samara erzielten die Engländer per Kopf, und beide Treffer erzielten Spieler, die vor 28 Jahren bei Englands letztem Halbfinal-Einzug noch nicht geboren waren: In der 30. Minute war Innenverteidiger Harry Maguire, 25-jährig, nach einem Corner zur Stelle, in der 59. Minute verwertete Dele Alli, 22, eine Flanke von Jesse Lingard. Damit schafften die jungen Three Lions, was zuvor in Russland nur Deutschland gelungen war: Sie knackten den schwedischen Abwehr-Riegel. Südkorea (0:1), Mexiko (0:3) und die Schweiz (0:1) hatten sich erfolglos daran versucht.

Zunächst hatten auch die Engländer Mühe bekundet mit der destruktiven Defensivtaktik des Gegners. Der Führungstreffer - Maguires erstes Länderspieltor - entstand aus dem ersten Abschluss, der den Weg auf das Tor fand. Dele Alli erster guter Moment nach einer Stunde öffnete dann das Tor zum ersten WM-Halbfinal seit 1990 weit. Gegner dort ist am nächsten Mittwoch der Sieger des Abendspiels zwischen Russland und Kroatien.

Ähnlich grossen Anteil an Englands Halbfinal-Einzug hatte Goalie Jordan Pickford. Der Penalty-Held im Achtelfinal gegen Kolumbien verhinderte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem schnellen Reflex den Kopfball-Ausgleich durch Marcus Berg und glänzte kurz nach dem zweiten Treffer mit einer starken Parade beim Abschluss von Viktor Claesson. Es war dies das einzige Mal, in der sich die Schweden erfolgreich durch die englische Abwehr kombiniert hatten. Auch deshalb war Englands Sieg verdient.

Telegramm:

Schweden - England 0:2 (0:1)

Samara. - 39'991 Zuschauer. - SR Kuipers (NED). - Tore: 30. Maguire 0:1. 59. Alli 0:2.

Schweden: Olsen; Krafth (85. Jansson), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg (65. Olsson); Berg, Toivonen (65. Guidetti).

England: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Lingard, Henderson (85. Dier), Alli (77. Delph), Young; Kane, Sterling (91. Rashford).

Bemerkungen: Schweden ohne Lustig (gesperrt). Verwarnungen: 87. Maguire (Foul). 87. Guidetti (Unsportlichkeit). 94. Larsson (Foul).