Brasilien im letzten Gruppenspiel ohne Douglas Costa und Danilo Verteidiger Danilo und Stürmer Douglas Costa werden Brasiliens Nationalmannschaft für das letzte WM-Gruppenspiel vom Mittwoch gegen Serbien nicht zur Verfügung stehen.

Douglas Costa leidet an einer Oberschenkelverletzung (Bild: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT)

(sda/ap)

Danilo von Manchester City ist an der rechten Hüfte verletzt. Er fehlte schon bei Brasiliens 2:0-Sieg gegen Costa Rica. Douglas Costa von Juventus Turin hat sich derweil eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen. Beide werden die Reise zum Spiel in Moskau nicht mitmachen.