68. Lorenzo-Sieg - Lüthi und Aegerter ohne WM-Punkte Jorge Lorenzo gewinnt in Spielberg das MotoGP-Rennen nach einem packenden Duell gegen Marc Marquez mit 0,130 Sekunden Vorsprung. Dritter wurde Andrea Dovizioso.

Jorge Lorenzo feiert in Spielberg seinen dritten Saisonsieg, den 68. insgesamt (Bild: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK)

(sda)

Mit seinem dritten Saisonsieg, dem 68. in seiner Karriere, verbesserte sich Lorenzo nach elf von 19 Saisonrennen in den dritten Gesamtrang, liegt aber schon 71 Zähler hinter seinem nächstjährigen Honda-Teamkollegen Marquez (130:201). Zwischen den beiden Spaniern liegt Valentino Rossi (142 P.), der das Rennen von Startposition 14 aus im 6. Rang beendete.

Der 31-jährige Schweizer Tom Lüthi blieb auch diesmal ohne WM-Punkte. Der Emmentaler verlor schon nach der ersten Runde den Anschluss und fuhr einsam als 22. und Letzter über die Ziellinie. Auf Lorenzo verlor er nach 28 Runden auf dem 4,318 km langen Red-Bull-Ring über 54 Sekunden, zu Rang 15 fehlten 24 Sekunden.

Auch Aegerter verpasst WM-Punkte

Auch Dominique Aegerter verpasste im Moto2-Rennen die Punkteränge nur knapp. Der 27-jährige Oberaargauer klassierte sich im 17. Rang.

Geprägt wurde das Rennen von den zwei Fahrern, die auch in der Gesamtwertung der Konkurrenz schon weit enteilt ist. Francesco Bagnaia und Miguel Oliveira lösten sich fast im Minutentakt an der Spitze ab, in der letzten Kurve auf dem 4,318 km langen Red-Bull-Ring gelang dem 21-jährigen Italiener das entscheidende Manöver gegen den 23-jährigen Portugiesen. Bagnaia hat sich mit seinem fünften Saisonsieg die WM-Führung von Oliveira zurück erkämpft und weist nach elf Rennen drei Punkte Vorsprung auf (189:186).

Aegerter, der von Position 19 aus ins Rennen ging, konnte auf seiner KTM nie in die Entscheidung eingreifen. Am Schluss blieb Rang 17 mit 1,049 Sekunden Rückstand auf den letzten Punkterang.

Im Moto3-Rennen baute der Italiener Marco Bezzecchi mit seinem zweiten Saisonsieg die WM-Führung aus. Der 19-jährige KTM-Fahrer liegt nun zwölf Zähler vor dem Spanier Jorge Martin (158:146), der das Rennen in Spielberg im dritten Rang beendete.

Resultate

Spielberg (AUT). Grand Prix von Österreich. MotoGP (28 Runden à 4,318 km/120,904 km): 1. Jorge Lorenzo (ESP), Ducati, 39:40,688 (182,8 km/h). 2. Marc Marquez (ESP), Honda, 0,130 Sekunden zurück. 3. Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, 1,656. - Ferner: 6. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 14,026. 19. Franco Morbidelli (ITA), Honda, 40,171. 22. Tom Lüthi (SUI), Honda, 54,355. - Schnellste Runde (8.): Dovizioso in 1:24,277 (184,4 km/h). - 23 Fahrer gestartet, 22 klassiert.

WM-Stand (11/19): 1. Marquez 201. 2. Rossi 142. 3. Lorenzo 130.

Moto2 (25 Rd/107,95 km): 1. Francesco Bagnaia (ITA), Kalex, 37:45,914 (171,5 km/h). 2. Miguel Oliveira (POR), KTM, 0,264. 3. Luca Marini (ITA), Kalex, 5,953. - Ferner: 17. Dominique Aegerter (SUI), KTM, 29,043. - Schnellste Runde (11.): Brad Binder (RSA), KTM, in 1:30,157 (172,4 km/h). - 32 Fahrer gestartet, 26 klassiert.

WM-Stand (11/19): 1. Bagnaia 189. 2. Oliveira 186. 3. Alex Marquez (ESP), Kalex, 113. - Ferner: 17. Dominique Aegerter 24.

Moto3 (23 Rd/99,314 km): 1. Marco Bezzecchi (ITA) KTM, 37:13,198 (160,0 km/h). 2. Enea Bastianini (ITA), Honda, 0,453. 3. Jorge Martin (ESP), Honda, 0,544. - Schnellste Runde (20.): Lorenzo Dalla Porta (ITA), Honda, in 1:36,307 (161,4 km/h). - 30 Fahrer gestartet, 29 klassiert.

WM-Stand (11/19): 1. Bezzecchi 158. 2. Martin 146. 3. Fabio Di Giannantonio (ITA), Honda, 121.

Nächstes Rennen: Grand Prix von Grossbritannien am 26. August in Silverstone.