Grenzwächter erwischen Schmuggler mit

16 Kilogramm Marihuana



Insgesamt 16 Kilo Marihuana haben Grenzwächter bei zwei Schmugglern sichergestellt, die an der Grenze in Thayngen SH und am Basler Flughafen erwischt wurden. Die Erwischten wurden samt «Gras» der jeweiligen Kantonspolizei übergeben.