Zahl der angestellten Zeitungsjournalisten in den USA eingebrochen

Die Zahl der angestellten Zeitungsjournalisten in den USA ist einer Studie zufolge in den vergangenen zehn Jahren um 45 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Angestellten in Zeitungsredaktionen sei von 71'000 im Jahr 2008 auf 39'000 im Jahr 2017 gesunken.