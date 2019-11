Welthandel bleibt laut WTO vorerst unterdurchschnittlich

Die Welthandelsorganisation WTO rechnet im vierten Quartal mit einem schwachen Wachstum im globalen Güterverkehr. Angesichts von Handelskonflikten und steigenden Zöllen in wichtigen Bereichen werde es «unter dem Trend» bleiben, sagte die WTO am Montag in Genf voraus.