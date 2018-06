US-Zölle ab Mitternacht auch auf EU-Stahl und Aluminium

Im Handelsstreit machen die USA ernst. Unternehmen aus der Europäischen Union müssen künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen. Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag in einer Telefonkonferenz bekannt.