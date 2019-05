Streiks und Demonstrationen in Griechenland für bessere Löhne Aus Protest für bessere Löhne und gegen Arbeitslosigkeit haben die griechischen Gewerkschaften am 1. Mai weite Teile des Verkehrs lahmgelegt. Alle Fähren von und zu den Inseln der Ägais blieben in den Häfen, weil die Seeleute ihre Arbeit niederlegten.

Gewerkschafter in Griechenland haben am 1. Mai für bessere Löhne demonstriert. (Bild: KEYSTONE/AP/PETROS GIANNAKOURIS)

(sda/dpa)

Die Fähren sollen erst wieder am Donnerstagmorgen auslaufen. Auch die griechischen Züge (Trainose) fuhren am Tag der Arbeit nicht. Die U-Bahnfahrer legten die Arbeit für mehrere Stunden nieder. Die Busse in Athen wurden für 24-Stunden bestreikt. Dies berichtete der staatliche Rundfunk (ERT).

Zudem gingen um die Mittagszeit Tausende Menschen in Athen und anderen Städten des Landes für Demonstrationen auf die Strasse. «Wir fordern mehr Arbeitsplätze und höhere Löhne», skandierten sie. Die Kundgebungen verliefen weitgehend friedlich, hiess es aus Polizeikreisen. Nach Schätzungen der Gewerkschaften haben landesweit mehr als 20'000 Menschen an den 1. Mai-Kundgebungen teilgenommen.

Griechenland hat mit 18,5 Prozent die höchste Arbeitslosenquote in der EU. Mehr als 400'000 gut ausgebildete junge Menschen haben das Land wegen der schweren Finanzkrise, die seit 2010 andauert, verlassen.