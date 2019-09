SMI bricht Rekord und steigt über 10'100 Punkte

Am Schweizer Aktienmarkt ist es zum Wochenbeginn zu einem Rekord gekommen. Der Leitindex SMI übersprang schon in der Eröffnung das am 3. Juli markierte Allzeithoch von 10'091,48 Punkten und notiert gut eine halbe Stunde nach Handelsbeginn bei über 10'100 Stellen.