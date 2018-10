Modeunternehmer Gilberto Benetton gestorben Der italienische Unternehmer Gilberto Benetton ist tot. Der Mitbegründer des Modekonzerns Benetton starb am Montag nach kurzer Krankheit in seinem Haus in Treviso im Nordosten Italiens im Alter von 77 Jahren, wie der Konzern mitteilte.

Mit provokativer Werbung ist die Marke Benetton berühmt geworden - am Montag ist nun Gilberto Benetton, einer der Mitbegründer der Modemarke, im Alter von 77 Jahren gestorben. (Bild: KEYSTONE/AP/MICHEL EULER)

(sda/afp)

Gilberto Benetton hatte das Familienunternehmen 1965 zusammen mit seinen Geschwistern Luciano, Giuliana und dem im Juli gestorbenen jüngsten Benetton-Bruder Carlo gegründet.

Vor allem ab den 80er Jahren ging es mit der Marke «United Colors of Benetton» steil bergauf - nicht zuletzt wegen der oft provokanten Werbekampagnen. In den vergangenen Jahren gingen die Umsätze aber zurück.

Gilberto Benetton war Vizepräsident der Familienholding Edizione, die auch Anteile an Infrastruktur- und Verkehrsunternehmen hält und im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 12,1 Milliarden Euro verbuchte. In die Kritik geriet der Benetton-Clan zusetzt im August nach dem verheerenden Brückeneinsturz in Ganua mit 43 Toten. Die Familie ist der grösste Anteilseigner der Betreiberfirma Autostrade per l'Italia, der schwere Versäumnisse im Zusammenhang mit dem Unglück vorgeworfen werden.