Modekette Charles Vögele in Österreich wird gerettet In Österreich ist für die insolvente Modekette Charles Vögele ein neuer Investor gefunden worden. Sie wird vom deutschen Finanzberater und Sanierer GA Europe übernommen.

In Österreich wurde nun ein Investor für die Charles-Vögele-Läden gefunden. (Bild: KEYSTONE/APA/APA/HERBERT PFARRHOFER)

(sda/awp/apa)

Wie diverse österreichische Medien am Montag gestützt auf das Sanierungskonzept berichteten, sollen etwa ein Viertel der insgesamt rund 100 Filialen geschlossen werden. Wie viele Mitarbeiter von den Schliessungen betroffen sind, war zunächst noch unklar. Charles Vögele Austria beschäftigte zuletzt noch über 700 Mitarbeiter. Das Unternehmen hatte Ende Juli Insolvenz erklären müssen, nachdem der Mutterkonzern Sempione Fashion in Geldnot geriet, den Neustart von Charles Vögele in der Schweiz unter der italienischen Marke OVS als gescheitert erklärte und Konkurs anmeldete.