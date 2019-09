Magazin: Lidl-Gründer Dieter Schwarz ist der reichste Deutsche Dieter Schwarz, der Gründer der Discounter-Kette Lidl, ist einer neuen Aufstellung zufolge der reichste Deutsche. Das Magazin «Bilanz» schätzt das Vermögen des 79-Jährigen auf 41,5 Milliarden Euro.

Dieter Schwarz, der Gründer der Discounter-Kette Lidl, ist der reichste Deutsche. Das deutsche Magazin «Bilanz» schätzt das Vermögen des 79-Jährigen auf 41,5 Milliarden Euro. (Bild: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER)

(sda/awp/dpa)

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Familie von Theo Albrecht (Aldi Nord) und Wolfgang Porsche mit einem Vermögen von jeweils 18 Milliarden Euro, wie das Magazin, an dem der Axel-Springer-Verlag beteiligt ist, berichtet.

Während bei Schwarz nur seine eigenen Vermögenswerte in die Schätzung einflossen, sind bei den Albrechts und Porsches auch die Familien berücksichtigt. Grundlage der Erhebung sind eigene Recherchen in Dokumenten und bei Vermögensverwaltern, Finanzexperten und Ökonomen, bei Anwälten und Vertretern der Rangliste selbst. In die Bewertung fliessen Aktienkapital, Kapitalanlagen, Immobilien, Kunstsammlungen und Familienstiftungen, aber auch Unternehmenswerte mit ein.

Schwarz wird mit dieser Auflistung deutlich reicher gerechnet als in anderen Rankings. Das «Manager Magazin» beispielsweise schätzte sein Vermögen vor einem Jahr auf 25 Milliarden Euro, das US-Magazin «Forbes» geht von 17 Milliarden Euro aus.

Das «Manager Magazin» kürte Oktober die BMW-Grossaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt, die bei «Bilanz» auf Platz fünf und sieben landen, mit einem geschätzten Vermögen von 34 Milliarden Euro zu den reichsten Deutschen. Lidl-Gründer Schwarz kam in der Aufstellung nur auf Platz drei.