Luxusgüter-Konzern LVMH greift nach Edel-Juwelier Tiffany

Der französische Luxusgüter-Hersteller LVMH ist nach Informationen von Insidern mit einer Kaufofferte in Höhe von 14,5 Milliarden Dollar an den amerikanischen Edel-Juwelier Tiffany herangetreten. Dies sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Wochenende.