Levi's enttäuscht mit Quartalszahlen - Aktie gibt deutlich nach Für den traditionsreichen Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) ist es im zweiten Quartal nicht so rund gelaufen wie erwartet. Wegen hoher Kosten für den Börsengang brach der Gewinn im Jahresvergleich um 63 Prozent auf unterm Strich 29 Millionen Dollar ein.

Der kürzliche Börsengang des Jeans-Herstellers Levi Strauss schmälerte den Gewinn im zweiten Quartal gehörig. (Bild: KEYSTONE/AP/DENIS POROY)

(sda/dpa/reu)

Levi's meldete am Dienstag nach US-Börsenschluss zudem einen Umsatzanstieg um fünf Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar, der aber ebenfalls unter den Prognosen der Experten blieb.

Bei Anlegern kam der Geschäftsbericht zunächst nicht gut an, die Aktie geriet nachbörslich zeitweise mit mehr als sechs Prozent ins Minus.

Das Unternehmen hatte vor kurzem sein Filialnetz ausgebaut und in sein Online-Geschäft investiert. Der 166 Jahre alte Modekonzern, dessen Wurzeln auf den bayerischen Auswanderer Levi Strauss zurückgehen, war im März nach mehr als 30-jähriger Abwesenheit an die Börse an der Wall Street zurückgekehrt. Doch die Euphorie am Markt liess bald nach, zuletzt notierte die Aktie des Unternehmens nur noch leicht über dem Ausgabepreis von 22 Dollar.