Leck in Keystone-Pipeline - Grosse Menge Rohöl ausgetreten

Fast eineinhalb Millionen Liter Rohöl sind aus einem Leck in der Keystone-Pipeline in den USA ausgetreten und im Boden versickert. Das Leck sei in der Nähe von Edinburg im US-Staat North Dakota entdeckt worden, hiess es in einer Mitteilung des Betreibers TC Energy.