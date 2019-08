Lanxess verkauft Geschäft mit Chromchemikalien nach China Der deutsche Spezialchemie-Konzern Lanxess veräussert sein Geschäft mit Chromchemikalien nach China. Käufer sei Brother Enterprises, ein chinesischer Hersteller für Lederchemikalien, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Chinesische Investoren haben vom deutschen Konzern Lanxess einen Teil seiner Aktivitäten gekauft. (Bild: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH)

(sda/reu)

Die Transaktion bedarf wie üblich noch der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Mit dem Abschluss der geplanten Transaktion rechne Lanxess bis zum Jahresende 2019.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Das Geschäft mit Chromchemikalien erwirtschaftete einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro. Der Spezialchemie-Konzern stellt diese Chemikalien an zwei Standorten in Südafrika her.