Kuba steigert Zigarren-Absatz trotz strengerer Anti-Tabak-Gesetze Kuba hat im letzten Jahr trotz zunehmend strenger Anti-Tabak-Gesetze seinen Absatz an Zigarren im Vergleich zum Vorjahr gesteigert - um sieben Prozent. 2018 wurden laut dem halbstaatlichen Tabakkonzern Habanos S.A. Zigarren im Wert von 537 Millionen Dollar verkauft.

Arbeiter in der Zigarren-Manufaktur El Laguito in der kubanischen Hauptstadt Havanna. (Bild: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO ERNESTO)

(sda/dpa)

Die Regularien für den Tabakmarkt seien aber zunehmend komplex, sagte der Vizepräsident für Geschäftsentwicklung von Habanos S.A., José María López Inchaurbe, am Montag. In den Golfstaaten habe es für den Privatkauf von Tabak eine Steuererhöhung von 100 Prozent gegeben. «Man kann sich vorstellen, welche Auswirkungen das hat», so López Inchaurbe.

Habanos S.A. ist ein Joint-Venture des kubanischen Tabakunternehmens CubaTabaco und der spanischen Firma Altadis, die zum britischen Konzern Imperial Tabacco gehört. Habanos S.A. stellt unter anderem die berühmten Zigarren der Marke Cohiba, Montecristo und Partagás her. Die Zigarren-Marke Trinidad feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag.

70 Prozent der im vergangenen Jahr weltweit verkauften 140 Millionen Zigarren kommen aus dem kubanischen Konzern. Aufgrund des Wirtschaftsembargos kann Habanos S.A. seine Ware nicht in die USA verkaufen. Im Jahr 2018 waren die wichtigsten Absatzmärkte Spanien, China, Frankreich, Deutschland und der sozialistische Karibikstaat selbst. Die Zigarren sind eines der bekanntesten Produkte aus Kuba. Sie werden dort immer noch in Handarbeit hergestellt.