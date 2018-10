Kritik an Visa-Verweigerung für «FT»-Journalisten in Hongkong

Die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung für einen Journalisten der «Financial Times» durch die Behörden in Hongkong hat in der Region starke Kritik und Besorgnis ausgelöst. Dies teilte die Zeitung in der Nacht auf Samstag mit.