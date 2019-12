Kolumbien reagiert verschnupft auf Pulli mit Koks-Weihnachtsmann Die kolumbianische Regierung hat verschnupft auf eine Pullover-Werbung der US-Einzelhandelskette Walmart reagiert. In dieser ist ein Weihnachtsmann zu sehen, der offensichtlich Kokain schnupft.

Walmart entfernte den Pulli aus dem Sortiment: Das Sujet zeigt einen Weihnachtsmann, der an einem Tisch mit drei weissen Linien sitzt, die wie Kokain aussehen. Walmart

(sda/afp)

Die Anzeige für einen Pulli zeigt den aufgeputschten Weihnachtsmann mit einem Strohhalm in der Hand vor drei auf einem Tisch vor ihm ausgebreiteten weissen Linien. Darunter steht der Spruch «Let it snow» (Lass es schneien).

Auf der Walmart-Website wurde das von einer Fremdfirma angebotene Kleidungsstück mit eindeutigen Anspielungen auf Kokain beworben: «Der Weihnachtsmann geniesst die Zeit, wenn er sich kolumbianischen Schnee von bester Qualität besorgen kann», hiess es dort.

Die Regierung in Bogotá verlange eine Entschädigung von Walmart, sagte ein juristischer Vertreter am Dienstag einem kolumbianischen Radiosender. Abhängig von der Zahl der Leute, die die Werbung im Internet gesehen hätten, solle der dadurch für Kolumbien entstandene Schaden errechnet werden. Ausserdem verlange das Land von Walmart «eine zehnmal so grosse Werbekampagne wie für dieses Produkt, um ein gutes Bild von Kolumbien zu zeichnen».

Eine Walmart-Sprecherin erklärte, der auf der Website von Walmart in Kanada angebotene Pullover sei aus dem Programm genommen worden. Er sei ohnehin nur online erhältlich gewesen und nie in die Geschäfte gekommen. Der Pulli repräsentiere «nicht die Werte von Walmart».