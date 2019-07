Hochbetrieb auf der Raumstation ISS - fünf Raumschiffe angedockt

Mit Verpflegungsnachschub für die Astronauten und Materialien für rund 250 wissenschaftliche Experimente an Bord ist ein «Dragon»-Raumfrachter an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Insgesamt sind derzeit fünf Raumschiffe an der ISS angeschlossen.