Griechische Touristeninsel Hydra ohne Strom und ohne Wasser

Die griechische Ferieninsel Hydra ist am Montag den zweiten Tag in Folge ohne Wasser und Strom. Der Ärger für Touristen und Anwohner hatte am frühen Sonntagmorgen begonnen, als der Defekt einer Elektrizitätsleitung einen grossen Stromausfall verursachte.