Erster Abschnitt der neuen Brücke in Genua ist installiert

Die neue Brücke in Genua nimmt mehr als ein Jahr nach dem Unglück mit 43 Toten Gestalt an. Am Dienstag begann die Installation des ersten neuen Streckenabschnitts. Bis kommenden April werde die Autobahnbrücke wieder aufgebaut sein.