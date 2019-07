Erotik-Händler Beate Uhse erneut insolvent Die Restunternehmen des einstigen deutschen Erotik-Konzerns Beate Uhse haben erneut Insolvenz angemeldet. Das bestätigte das Amtsgericht Flensburg am Freitag.

Der Erotik-Konzern Beate Uhse, der einst ein grosses Filalnetz betrieben hatte, muss bereits zum zweiten Mal Insolvenz anmelden. (Bild: KEYSTONE/AP/KAI-UWE KNOTH)

(sda/awp/dpa)

Die Muttergesellschaft be you GmbH sowie die drei Tochterunternehmen Beate Uhse Einzelhandels GmbH, Versa Distanzhandel und Beate Uhse Fun Center hätten den Insolvenzantrag am vergangenen Mittwoch gestellt, sagte ein Sprecher des Gerichts. Er bestätigte damit einen Bericht der deutschen Zeitschrift «Wirtschaftswoche».

Beate Uhse hatte über viele Jahre Umsatz und Gewinn eingebüsst und war im vergangenen Jahr aus der Insolvenz heraus an einen Fonds des niederländischen Investors Robus Capital Management verkauft worden. Der Personalbestand wurde im Laufe des vorigen Insolvenzverfahrens von 500 auf 150 abgebaut, die «Wirtschaftswoche» nennt nun 70 betroffene Arbeitnehmer. Aktuelle Bilanzen oder Angaben zu Umsätzen des Unternehmens liegen nicht vor.

Beate Uhse war nach dem Krieg von der gleichnamigen Unternehmerin in Flensburg gegründet worden und ging 1999 an die Börse. Das Unternehmen konnte nach dem Siegeszug des Internets nicht mehr an die Erfolge der 60er und 70er Jahre anschliessen und verlor immer mehr Kunden und Marktanteile. Mehrere Anläufe zur Revitalisierung der Marke scheiterten. Der Wert des Unternehmens liegt heute im wesentlichen im Markennamen, der immer noch über eine hohe Bekanntheit in der Bevölkerung verfügt.