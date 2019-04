Chinas Industrie schafft im März wieder Wachstum Die chinesische Industrie ist im März unerwartet wieder auf Wachstumskurs umgeschwenkt. Der am Montag veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,8 Punkte von 49,9 Zählern im Februar und damit auf den höchsten Stand seit acht Monaten.

(sda/awp/reu)

Er liegt damit erstmals seit vier Monaten wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Von Reuters befragte Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Das Barometer folgt damit dem offiziellen Einkaufsmanagerindex, der am Sonntag vorgelegt wurde und der ebenfalls Wachstum signalisiert.

CEBM-Experte Zhengsheng Zhong verwies auf das bessere Finanzierungsumfeld, die Bemühungen um den Privatsektor und die Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Diese hätten die Industrie beflügelt. Erstmals seit vier Jahren stellten die Firmen unter dem Strich wieder neue Mitarbeiter ein.

Die chinesische Wirtschaft hat zuletzt an Fahrt verloren, vor allem der Handelsstreit mit den USA belastet die Geschäfte. Kommende Woche steht ein Besuch des chinesischen Vize-Regierungschefs Liu He zu Gesprächen in den USA an. Insidern zufolge hatte es bei den Verhandlungen zuletzt Fortschritte gegeben. Zusätzlich belastet wird die Wirtschaft durch die langjährigen Bemühungen, die Verschuldung in den Griff zu bekommen. Die Regierung in Peking hat daher zusätzliche Ausgaben für Strassen, Schienennetze und Häfen angekündigt, um die Konjunktur in Schwung zu bekommen.