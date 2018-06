Beschädigtes Kabel löste Stromausfall an Hamburger Flughafen aus

Eine kaputte Kabelisolierung in einem zentralen Bereich hat den Stromausfall am Hamburger Flughafen am Sonntag ausgelöst. Der Betrieb an dem Flughafen lief am Montag wieder planmässig an, es gab jedoch zunächst noch einige Ausfälle.