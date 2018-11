Allianz nach Gewinnsprung im dritten Quartal auf Kurs

Fortschritte in der Sachversicherung und der Vermögensverwaltung treiben den Gewinn der Allianz an. Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis um 21 Prozent auf 2,99 Milliarden Euro, wie der Versicherer am Freitag mitteilte. Analysten hatten weniger erwartet.