Zweiter ATP-Halbfinal für Henri Laaksonen Henri Laaksonen verblüfft beim ATP-Turnier in Bastad weiter. Im Viertelfinal gewinnt der 26-jährigen Schaffhauser 3:6, 6:2, 6:4 gegen den fünf Plätze schlechter klassierten Italiener Simone Bolelli.

Grösster Erfolg in diesem Jahr: Henri Laaksonen (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

Im Halbfinal trifft die Weltnummer 148 am Samstag auf den als Nummer 4 gesetzten Franzosen Richard Gasquet. Das bisher einzige Mal hatte Laaksonen, der eigentlich in der letzten Runde der Qualifikation ausgeschieden war, auf der ATP Tour im letzten Herbst in Shenzhen die Halbfinals erreicht. Er verlor dort gegen David Goffin

Im entscheidenden dritten Satz lag Laaksonen bereits mit 0:3 und zwei Breaks im Rückstand, ehe er nochmals aufdrehen konnte. Nach 1:53 Stunden hatte er den grössten Erfolg in diesem Jahr in der Tasche, als Bolelli beim zweiten Matchball eine Vorhand ins Aus schlug.