Zwei Favoriten geschlagen - Wicki, Stucki und Orlik auf Kurs

Eine Luftaufnahme des Festgeländes in Zug (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

Nick Alpiger gönnt sich am Brunnen eine Erfrischung (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

Ein enttäuschter Pirmin Reichmuth nach dem 2. Gang am Eidgenössischen in Zug: Der Mitfavorit wartet weiter auf den ersten Sieg (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

Joel Wicki, im Bild nach seinem Sieg gegen Jonas Lengacher im 3. Gang, hinterliess am ersten Tag des Eidgenössischen Schwingfestes in Zug den überzeugendsten Eindruck (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

Ein Besucher ruht sich während der Mittagspause am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug aus (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

Christian Stucki jubelt: Der Berner führt nach dem ersten Tag des Eidgenössischen Schwingfests in Zug (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)

Samuel Giger (am Boden) greift sich an den Kopf. Gegen den jubelnden Rene Suppiger verlor er seinen zweiten Kampf in Zug; der Ostschweizer ist damit aus der Entscheidung um den Königstitel gefallen (Bild: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY)