Zwei Bergsteiger am Hörnligrat bei Zermatt VS zu Tode gestürzt

Zwei ausländische Bergsteiger, die vor drei Tagen während einer Tour am Hörnligrat bei Zermatt VS als vermisst gemeldet worden waren, sind bei einem Absturz ums Leben gekommen. Ein Helikopter entdeckte die beiden Leichen am Fusse der Ostwand auf dem Furggletscher.