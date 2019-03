Zusätzliches Training als entscheidender Vorteil? Von Medaillen dürfen die Schweizer Skeletonfahrer bei der WM im kanadischen Whistler nicht träumen. Für Marina Gilardoni liegt aber ein Top-Ten-Platz drin.

Will am Ende einer komplizierten Saison nochmals zuschlagen: Skeletonfahrerin Marina Gilardoni (Bild: KEYSTONE/URS FLUEELER)

(sda)

Auch in dieser Saison lag für Marina Gilardoni irgendwie der Wurm drin. Nachdem sie im Sommer erstmals seit Langem wieder verletzungsfrei trainieren konnte, hoffte die im Kanton Schwyz wohnhafte St. Gallerin, sich wieder der absoluten Spitze anzunähern. Dann stürzte die zweifache Olympiateilnehmerin und WM-Vierte von 2016 gleich im ersten Weltcuprennen in Sigulda, verletzte sich am linken Knöchel und kehrte erst im Januar in den Eiskanal zurück. Es folgte ein Auf und Ab, mit dem besten Weltcup-Resultat seit fast drei Jahren (7. in Altenberg), aber auch drei Platzierungen ausserhalb der Top Ten.

Die schnelle Olympiabahn von 2010 in Whistler liegt Gilardoni. «Die Bahn gefällt mir mega, da sie technisch anspruchsvoll ist und schnelle Übergänge hat», zeigt sich die ehemalige Bob-Anschieberin, die am Montag 32 Jahre alt wurde, zuversichtlich. «Sie hat eher weniger Gleiterpassagen, bei denen ich sehr ruhig liegen muss.» Sie hofft deshalb auf «vier schnelle Starts und konstante Fahrten». Damit müsste zumindest ein Top-Ten-Platz realistisch sein.

Die Schweizer WM-Starter Gilardoni und Ronald Auderset verzichteten auf die zweitletzte Weltcup-Station in Lake Placid und trainierten stattdessen an der kanadischen Westküste. «Auf einer technisch anspruchsvollen Bahn wie Whistler hat jeder Athlet lieber mehr als weniger Fahrten», hofft Gilardoni, dass sich dies als kleiner, aber vielleicht entscheidender Vorteil erweist.

Auderset fuhr in diesem Winter sehr konstant und schaffte jedes Mal die Qualifikation für den Finaldurchgang der besten 20. In sieben Weltcup-Rennen klassierte sich der 29-jährige Freiburger immer in den Rängen 15 bis 20, mit zwei 15. Plätzen als Bestresultat. Im ähnlichen Rahmen dürfte er auch an der WM abschneiden.

Die ersten zwei Läufe finden am späten Donnerstagabend, der dritte und der vierte am späten Freitagabend statt.