Zinédine Zidane siegt bei seiner Rückkehr zu Real Madrid Real Madrid gewinnt den ersten Match nach der Rückkehr von Zinédine Zidane auf die Trainerbank. Der entthronte Champions-League-Sieger siegt daheim gegen Celta Vigo 2:0.

Zinédine Zidane sah fleissige Real-Spieler bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank (Bild: KEYSTONE/AP/PAUL WHITE)

(sda)

Gut neun Monate nach seinem Abschied aus Madrid leitete Zidane seinen 150. Match als Trainer von Real. Mit dem Duell gegen das abstiegsgefährdete Celta Vigo, das nur eines seiner letzten 13 Spiele gewonnen hat, war der Einstieg des Franzosen in die zweite Amtszeit vergleichsweise einfach. Allerdings sorgten Isco und Gareth Bale erst in der zweiten Halbzeit für den standesgemässen Erfolg, nach zuletzt vier Heimniederlagen in Folge.

Zidane, nach Julen Lopetegui und Santiago Solari der dritte Real-Trainer in der laufenden Saison, nahm einige Veränderungen in der Startformation vor. Marcelo und Isco, die zuletzt kaum gespielt hatten, standen von Beginn weg auf dem Platz. Im Tor bekam Keylor Navas den Vorzug gegenüber Thibault Courtois und rechtfertigte das Vertrauen mit einer grossartigen Paraden in der ersten Halbzeit.

Resultate und Tabelle:

Real Madrid - Celta Vigo 2:0 (0:0). - 65'054 Zuschauer. - Tore: 62. Isco 1:0. 77. Bale 2:0.

Die restlichen Partien der 28. Runde. Freitag: San Sebastian - Levante 1:1. - Samstag: Huesca - Alaves 1:3. Athletic Bilbao - Atlético Madrid 18.30. Leganes - Girona 20.45. - Sonntag: Eibar - Valladolid 12.00. Espanyol Barcelona - FC Sevilla 16.15. Valencia - Getafe 18.30. Villarreal - Rayo Vallecano 18.30. Betis Sevilla - FC Barcelona 20.45.

1. FC Barcelona 27/63 (69:26). 2. Atlético Madrid 27/56 (39:17). 3. Real Madrid 28/54 (49:32). 4. Getafe 27/45 (36:24). 5. Alaves 28/44 (31:31). 6. FC Sevilla 27/40 (46:36). 7. Valencia 27/39 (30:23). 8. Betis Sevilla 27/39 (31:32). 9. San Sebastian 28/36 (33:33). 10. Eibar 27/35 (35:36). 11. Espanyol Barcelona 27/34 (32:40). 12. Athletic Bilbao 27/34 (26:31). 13. Leganes 27/33 (27:32). 14. Girona 27/31 (29:37). 15. Levante 28/31 (38:49). 16. Valladolid 27/26 (21:38). 17. Villarreal 27/26 (29:35). 18. Celta Vigo 28/25 (36:47). 19. Rayo Vallecano 27/23 (29:48). 20. Huesca 28/22 (28:47).