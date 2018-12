Zehnte Heimniederlage in Serie für Davos Der HC Davos verliert gegen den EV Zug 3:4 und kassiert die zehnte Heimniederlage in Folge.

Michel Riesen (Mitte) muss auch nach dem vierten Spiel als Coach des HC Davos auf den ersten Sieg warten (Bild: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER)

(sda)

Während die Bündner auch nach dem vierten Spiel unter Interimstrainer Michel Riesen auf den ersten Sieg warten, gewannen die Zentralschweizer zum vierten Mal hintereinander.

Matchwinner der Zuger war der 20-jährige Yannick Zehnder, der zum 1:0 (7.) und 3:1 (35.) erfolgreich war. Den zweiten Treffer erzielte er im Powerplay, nachdem die Gäste zuvor während der gleichen Davoser Strafe das 1:2 durch Marc Wieser (34.) erhalten hatten. Zehnder ist ein Eigengewächs des EVZ und hat den Vertrag gerade erst um zwei Jahre bis 2021 verlängert. In den ersten 59 Partien in der höchsten Schweizer Liga hatte er fünfmal getroffen. Auch das 2:0 (31.) schoss mit Fabian Schnyder ein Spieler der vierten Linie der Zentralschweizer.

Zwar steigerte sich der HCD, der zu Gunsten schwerkranker Kinder in grünen Trikots antrat, deutlich im Vergleich zur 0:2-Niederlage am Samstag in Zug. Insgesamt aber ging der Erfolg der Gäste in Ordnung. Das am Ende entscheidende 4:1 von Reto Suri (47.), der zweite Shorthander der Begegnung, muss der Davoser Marc Wieser auf seine Kappe nehmen, verlor er doch den Puck unmittelbar vor dem eigenen Tor. Da war es für ihn ein schwacher Trost, dass er in der Folge noch zum 2:4 (50.) sowie 3:4 (57.) traf und somit in einem Spiel gleich oft erfolgreich war wie in den ersten 24 Partien in der laufenden Meisterschaft. Der Ausgleich blieb den eine grosse Moral zeigenden Bündnern verwehrt, obwohl sie in den letzten 56 Sekunden mit sechs gegen drei Feldspielern agieren konnten.

Die Zuger überholten dank den drei Punkten den spielfreien EHC Biel und liegen bei einer Partie weniger noch zwei Zähler hinter Leader Bern. Der Rückstand des HCD auf den Strich beträgt weiterhin 18 Punkte.

Telegramm und Rangliste

Davos - Zug 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

4703 Zuschauer. - SR Salonen/Kaukokari, Altmann/Stuber. - Tore: 7. Zehnder (Thiry, Schnyder) 0:1. 31. Schnyder (Diaz, Stadler) 0:2. 34. (33:36) Marc Wieser (Lindgren/Ausschluss Jung!) 1:2. 35. (34:38) Zehnder (Diaz, Senteler/Ausschluss Jung) 1:3. 47. Suri (Ausschluss Simion!) 1:4. 50. Marc Wieser (Dino Wieser) 2:4. 57. Marc Wieser (Bader, Heldner) 3:4. - Strafen: 3mal 2 plus 10 Minuten (Jung) gegen Davos, 4mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Pestoni; Martschini.

Davos: Senn; Nygren, Barandun; Bachofner, Du Bois; Stoop, Heldner; Buchli, Jung; Rödin, Lindgren, Ambühl; Marc Wieser, Bader, Dino Wieser; Frehner, Meyer, Pestoni; Egli, Marc Aeschlimann, Kessler.

Zug: Sandro Aeschlimann; Diaz, Stadler; Zryd, Zgraggen; Schlumpf, Alatalo; Thiry; Lammer, Roe, Everberg; Martschini, McIntyre, Simion; Widerström, Albrecht, Suri; Zehnder, Senteler, Schnyder.

Bemerkungen: Davos ohne Hischier (krank), Paschoud, Corvi und Sandell. Zug ohne Klingberg und Leuenberger (alle verletzt). - 33. Roe verletzt ausgeschieden. - Timeout Davos (58:47), danach bis 58:57 und ab 59:04 ohne Goalie.

Rangliste: 1. Bern 25/50 (73:45). 2. Zug 24/48 (75:52). 3. Biel 26/46 (85:67). 4. Lausanne 26/43 (76:61). 5. SCL Tigers 25/42 (70:60). 6. Fribourg-Gottéron 27/41 (72:71). 7. Ambri-Piotta 25/40 (68:72). 8. Genève-Servette 27/38 (66:82). 9. ZSC Lions 24/37 (58:63). 10. Lugano 24/35 (75:62). 11. Davos 25/20 (52:92). 12. Rapperswil-Jona Lakers 26/16 (41:84).