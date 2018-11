Young Boys gegen Manchester ohne Goalgetter Hoarau Die Young Boys müssen im Champions-League-Spiel vom Dienstag bei Manchester United auf Guillaume Hoarau verzichten.

Guillaume Hoarau ist zu einer Pause gezwungen (Bild: KEYSTONE/PETER KLAUNZER)

(sda)

Der Topskorer der Super League hatte sich am Samstag beim 1:0-Sieg über Lugano am Sprunggelenk des linken Fuss verletzt und musste von Gerardo Seoane in der Pause aus dem Spiel genommen werden. Wie lange der 34-jährige Franzose ausfallen wird, sei noch nicht klar, schrieb YB auf Twitter.