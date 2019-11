YB unterliegt Porto nach später Wende Die Young Boys verpassen den Einzug in die Sechzehntelfinals der Europa League fürs Erste. Im vorletzten Gruppenspiel verlieren die Berner daheim gegen Porto nach einer frühen Führung 1:2.

YB-Stürmer Roger Assalé gegen Portos Mamadou Ndiaye KEYSTONE/PETER KLAUNZER

(sda)

Im ausverkauften Stade de Suisse erzielte Christian Fassnacht das 1:0 für den Schweizer Meister schon in der 6. Minute, indem er per Kopf eine weite Freistossflanke von Verteidiger Ulisses Garcia verwertete. Auch nach 75 Minuten führten die Berner noch. Danach jedoch erzielte der Kameruner Aboubakar innerhalb von vier Minuten zwei Tore.

Im letzten Gruppenspiel treten die Young Boys bei den Glasgow Rangers an. Dort werden sie in jedem Fall punkten müssen, wenn die erstmals seit fünf Jahren in einem Europacup-Wettbewerb überwintern wollen.

Young Boys - Porto 1:2 (1:0)

31'120 Zuschauer (ausverkauft). - SR Tamas (HUN). - Tore: 6. Fassnacht (Garcia) 1:0. 75. Aboubakar (Marenga) 1:1. 79. Aboubakar

Young Boys: von Ballmoos; Janko (81. Hoarau), Sörensen, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Lustenberger (69. Lotomba), Aebischer, Ngamaleu; Assalé (57. Martins), Nsame.

Porto: Marchesin; Corona (84. Diogo Leite), Marcano, Pepe, Alex Telles; Danilo, Mbemba (46. Manafa); Otavio, Marega, Ndiyae (74. Luis Diaz); Aboubakar.

Bemerkungen: Young Boys ohne Camara, Gaudino, Lauper, Sierro und Sulejmani (alle verletzt). - 91. Pfostenschuss Fassnacht. - Verwarnungen: 1. Ngamaleu (taktisches Foul); 8. Mbemba (Foul). 45. Conceiçao (Trainer/unsportliches Verhalten), 57. Manafa (Foul), 88. Alex Telles (Foul).

Weiteres Spiel vom Donnerstag: Feyenoord Rotterdam - Glasgow Rangers 2:2 (1:0)

Rangliste: 1. Glasgow Rangers 5/8. 2. FC Porto 5/7. 3. Young Boys 5/7. 4. Feyenoord Rotterdam 5/5.