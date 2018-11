Weltmeister mit NHL-Erfahrung für den EV Zug Der EV Zug reagiert auf den Abgang des Schweden Viktor Stalberg nach Russland und engagiert dessen Landsmann Dennis Everberg. Der zweifache Weltmeister erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Der neue EVZ-Ausländer Dennis Everberg (im gelben Trikot) wurde mit Schweden 2017 und 2018 Weltmeister (Bild: KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY)

(sda)

Nachdem Everberg vor vier Jahren unter dem heutigen EVZ-Coach Dan Tangnes bei Rögle in Schweden den Sprung nach Nordamerika geschafft hatte, bestritt er mit den Colorado Avalanche innerhalb von zwei Saisons 70 NHL-Partien.

Nach einer temporären Rückkehr nach Europa (Schweden und Russland) versuchte Everberg in diesem Herbst erneut sein Glück in Übersee. Der physisch starke Stürmer (1,93 m/93 kg) unterschrieb bei den Winnipeg Jets einen Einjahresvertrag, kam seither aber lediglich für das Farmteam Manitoba Moose in der AHL zum Einsatz (11 Spiele, 1 Assist). 2017 und 2018 wurde Everberg mit Schweden Weltmeister.

Läuft alles nach Plan, kann der bald 27-jährige Everberg bereits am Wochenende im Auswärtsspiel der Zuger gegen Genève-Servette und im Heimspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers eingesetzt werden.