Weltmeister Hamilton: «Ich bin auf anderem Level als letztes Jahr» Seit Freitag weiss man, wie das Auto vom Weltmeister-Team Mercedes aussieht. Bereits vor den ersten Tests strahlt Champion Lewis Hamilton grosse Zuversicht aus.

2 Bilder 2 Bilder So sieht der Mercedes-AMG F1 W11 EQ aus MediaPortal Daimler AG

(sda)

Nach Ferrari und Red Bull präsentierte auch Mercedes am Freitag sein neues Auto, das in der am 15. März in Melbourne beginnenden Formel-1-Saison zum Einsatz kommen wird. Bereits am Montag hatte Mercedes der Öffentlichkeit die neue Lackierung vorgestellt, allerdings noch auf dem Modell von 2019. Am Valentinstag liessen die Silberpfeile, die weiterhin mit dem Fahrerduo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas am Start stehen, nun die ersten Bilder des «W11» folgen.

Obschon ein direkter Vergleich mit der Konkurrenz noch fehlt, zeigte sich Weltmeister Hamilton gut einen Monat vor dem Saisonstart bereits optimistisch. «Ich habe physisch und mental das Gefühl, dass ich auf einem anderen Level bin als im letzten Jahr», warnte der sechsfache Champion seine Rivalen. Mit einem weiteren WM-Titel würde der 35-jährige Brite mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleichziehen. Auch die Bestmarke von 91 GP-Siegen des Deutschen scheint für Hamilton (84) in Reichweite.

Mit dem Start der ersten Testfahrten des Jahres am kommenden Mittwoch in Montmeló bei Barcelona wird auch Alfa Romeo als letztes der zehn Teams sein neues Auto enthüllen. Das in Hinwil im Zürcher Oberland entwickelte Arbeitsgerät von Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi trägt den Namen «C39». Das «C» steht für Christiane, die Gattin des einstigen Besitzers Peter Sauber.