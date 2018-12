Weltcuprennen der Frauen in Val d'Isère abgesagt Die Weltcuprennen der Frauen in Val d'Isère am übernächsten Wochenende wurden wegen Schneemangels abgesagt.

Michelle Gisin in voller Fahr am letztjährigen Super-G in Val d'Isère, wo in diesem Jahr die Frauen-Rennen nicht ausgetragen werden können (Bild: KEYSTONE/AP/GABRIELE FACCIOTTI)

(sda)

Die Rennen hätten vom 14. - 16. Dezember in Val d'Isère stattfinden sollen. In der französischen Skisport-Destination waren eine Kombination (Freitag), eine Abfahrt (Samstag) und ein Super-G (Sonntag) angesetzt.

Wo und wann die abgesagten Rennen stattfinden, wird der internationale Skiverband FIS später entscheiden. In Val d'Isère sind die Temperaturen derzeit viel zu hoch.

Dennoch sollen aber die Rennen der Männer am kommenden Wochenende wie geplant ausgetragen werden. Es handelt sich dabei um zwei technische Prüfungen, die auf einer anderen Piste vorgesehen sind und weniger Probleme verursachen als die Speedrennen. Am Samstag ist ein Riesenslalom angesetzt, am Sonntag ein Slalom.