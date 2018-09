Wawrinkas Chance zur Revanche gegen Dzumhur Stan Wawrinka trifft im Viertelfinal des ATP-Turniers in St. Petersburg am Freitag auf den als Nummer 6 gesetzten Damir Dzumhur.

In St. Petersburg bisher kämpferisch und erfolgreich unterwegs: Stan Wawrinka trifft am Freitag auf Damir Dzumhur (Bild: KEYSTONE/AP/DMITRY LOVETSKY)

Der Bosnier setzte sich gegen den argentinischen Linkshänder Guido Pella sicher in zwei Sätzen durch. Wawrinka (ATP 88) hat keine guten Erinnerungen an die Weltnummer 28. Vor eineinhalb Jahren verlor er in Dubai die bisher einzige Begegnung gegen den nur 1,75 m grossen Dzumhur 6:7, 3:6.

Wawrinka strebt in der russischen Metropole, in der er vor zwei Jahren den Final erreichte, seinen zweiten Halbfinal in diesem Jahr (nach Sofia im Februar) an.