Stan Wawrinka trotzt Hitze und französischem Qualifikanten

Stan Wawrinka steht am US Open in New York in der 3. Runde. Der Waadtländer gewann das Duell gegen den französischen Qualifikanten Ugo Humbert (ATP 139) in 3:20 Stunden 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5.