Wawrinka siegt in drei Sätzen gegen Kyrgios

Stan Wawrinka (ATP 195) steht beim Masters-1000-Turnier in Toronto in der 2. Runde. Der 33-jährige Waadtländer setzt sich gegen die Weltnummer 17 Nick Kyrgios in gut zwei Stunden 1:6, 7:5, 7:5 durch.