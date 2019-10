Washington geht mit 2:0 in Führung Die Washington Nationals überraschen in den diesjährigen World Series weiter und feierten in der Finalserie der MLB den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Washington Nationals reihen Sieg an Sieg (Bild: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM)

(sda)

Washington gewann in der Nacht auf Donnerstag gegen die favorisierten Houston Astros klar 12:3 und setzten sich damit erneut auswärts durch.

Die Vorentscheidung fiel im siebten Inning, in dem die Nationals sechs Runs erzielen konnten und auf 8:2 davonzogen. Für Washington war es der achte Playoff-Sieg in Folge. Das dritte Spiel der Best-of-Seven-Serie findet am Freitag in Washington statt.