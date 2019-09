Vögele scheitert erneut in der 1. Runde

Die Baisse von Stefanie Vögele (WTA 128) hält an: Die 29-jährige Aargauerin unterliegt am WTA-Turnier in Taschkent in der 1. Runde der Russin Margarita Gasparjan (WTA 55) 4:6, 6:4, 4:6.