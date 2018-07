Vincent Sierro leihweise von Freiburg zu St. Gallen Der FC St. Gallen verstärkt sein Mittelfeld mit Vincent Sierro. Der 22-jährige Walliser kommt leihweise für ein Jahr vom Bundesligisten SC Freiburg.

Kehrt leihweise in die Super League zurück: Vincent Sierro (hier im Dress von Sion) (Bild: KEYSTONE/ANTHONY ANEX)

(sda)

Sierro hatte im Winter 2017 von Sion zu Freiburg gewechselt. Bei den Breisgauern verletzte er sich im September letzten Jahres bei seinem Debüt gegen Dortmund am Oberschenkel und kam in der Folge nur noch zu drei weiteren Einsätzen in der Bundesliga.

Schon bei Sion hatte Sierro in der ersten Saisonhälfte 2016/17 mit dem aktuellen St. Galler Trainer Peter Zeidler zusammengearbeitet.