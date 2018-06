Vier Anlässe in der Agenda des Schwingerkönigs Nach dem Verzicht auf die Teilnahme am Bern-Jurassischen Fest wird Schwingerkönig Matthias Glarner sein reduziertes Saisonprogramm am 17. Juni am Seeländischen Fest in Dotzigen wieder aufnehmen.

Matthias Glarner ist noch nicht ganz frei von Beschwerden (Bild: KEYSTONE/MARCEL BIERI)

(sda)

In der Saison nach dem fatalen Sturz von der Gondel am 27. Juni letzten Jahres kann Matthias Glarner bei weitem nicht aus dem Vollen schöpfen. Nach den ersten zwei Wettkämpfen in Interlaken und an der Lenk bereitete der verletzte Fuss wieder Probleme, wie der 32-jährige Meiringer auf seiner Homepage schreibt. Deshalb liess er das Bern-Jurassische Fest in Orvin aus.

So hat Glarner nun vor, am Seeländer Kranzfest in Dotzigen wieder einzusteigen. Für den Rest der Saison hat er nur drei Anlässe fix geplant, dafür aber drei grosse: das Bergkranzfest am Schwarzsee am 24. Juni, den Brünig-Schwinget am 29. Juli und das Berner Kantonalfest in Utzenstorf am 12. August. Zwischen dem Brünig-Schwinget und dem Berner Kantonalen will er überdies das kleinere Regionalfest in seiner Heimat auf der Engstlenalp bestreiten.

Je nach Verlauf könnten mehr Einsätze dazukommen, wie Glarner weiter schreibt.