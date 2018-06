Verzicht auf Stockholm als Vorsichtsmassnahme Alex Wilson, der Schweizer Rekordhalter über 100- und 200 m, verzichtet am Sonntag auf einen Start beim Diamond-League-Meeting in Stockholm.

Alex Wilson musste am Sonntag zuschauen (Archivaufnahme) (Bild: KEYSTONE/ENNIO LEANZA)

(sda)

Der Basler reiste nicht nach Schweden, weil er Schmerzen in der Kniekehle verspürt. Sein Verzicht auf das Rennen über 100 m ist als Vorsichtsmassnahme zu werten. Am kommenden Samstag beim neu ins Leben gerufenen "Citius"-Meeting in Bern will Wilson antreten.