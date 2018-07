Verstappen profitiert von Mercedes-Pannen Max Verstappen feiert im GP von Österreich in Spielberg seinen vierten Sieg seiner Karriere und gewinnt vor dem Ferrari-Duo Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel.

Max Verstappen siegt und 20'000 Niederländer feiern auf der Tribüne (Bild: KEYSTONE/APA/APA/ERWIN SCHERIAU)

(sda)

Ermöglicht wurde der Triumph auch von den vielen Missgeschicken im Mercedes-Team. Pole-Mann Valtteri Bottas schied schon in der 14. von 71 Runden mit Hydraulik-Schaden aus, Weltmeister Lewis Hamilton blieb in der 63. Runde stehen. In der Gesamtwertung übernimmt Vettel nach neun von 21 Rennen mit einem Punkt Vorsprung die Führung (146:145). Räikkönen (101 Punkte) ist neu Dritter und Ferrari liegt in der Konstrukteuren-Wertung nun ebenfalls vor den Silberpfeilen (244:237).

Punkte für beide Sauber-Fahrer

Erstmals seit dem China-GP 2015 erreichten beide Fahrer des Hinwiler Sauber-Teams die Punkteränge. Charles Leclerc, der zum fünften Mal in den letzten sechs Rennen in die Punkte fuhr, klassierte sich als Neunter, direkt hinter ihm fuhr Marcus Ericsson über die Ziellinie.