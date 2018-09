Verschiebungen wegen des Wirbelsturms «Florence» Das Programm der Weltreiterspiele im amerikanischen Tryon wird wegen des Wirbelsturms «Florence» geändert.

Über der Anlage in Tryon ziehen erste Wolken auf. Bald dürfte es wie aus Kübeln giessen. (Bild: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER)

(sda)

Da es von Samstagabend an in North Carolina heftigen Regen geben soll, wird das abschliessende Springen im Concours Complet von Sonntag auf Montag verschoben. Der Geländeritt am Samstag soll noch wie geplant stattfinden.Abhängig von den weiteren Wettervorhersagen könnte auch die Kür in der Dressur von Sonntag auf Montag verschoben werden.

Das Zentrum von «Florence» war am Freitagmorgen an der Küste von North Carolina auf Land gestossen. Der WM-Ort Tryon liegt etwa 350 Kilometer landeinwärts. Experten rechnen damit, dass sich die Wasserlast des Sturms bis zu vier Tage lang über das Land ergiesst. Wegen nachlassender Windgeschwindigkeiten war «Florence» vom Hurrikan zum Tropensturm zurückgestuft worden. Die Tücke an «Florence» ist aber auch nicht die Windstärke, sondern die grosse Menge an Niederschlägen.