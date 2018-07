Vergé-Déprés im Achtelfinal - Sieg und Niederlage für Männer Das Interimsduo Zoé und Anouk Vergé-Dépré stösst an den Europameisterschaften der Beachvolleyballer in den Niederlanden in die Achtelfinals vor.

Anouk Vergé-Dépré (im Bild) steht im EM-Achtelfinal (Bild: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER)

(sda)

In die K.o.-Phase eingezogen sind auch die beiden Schweizer Männer-Duos.

Vergé-Dépré/Vergé-Dépré wissen an den kontinentalen Titelkämpfen weiterhin zu überzeugen. Die auf höchster Ebene etablierte Anouk und die erst 20-jährige EM-Debütantin Zoé Vergé-Dépré gewannen ihren Sechzehntelfinal gegen die Italienerinnen Marta Menegatti/Laura Giombini sicher mit 21:16, 21:18.

In den Achtelfinals treffen die beiden Bernerinnen auf die Einheimischen Sanne Keizer/Madelein Meppelink. Ebenfalls schon in der zweiten K.o.-Runde stehen Nina Betschart/Tanja Hüberli.

Noch in der Gruppenphase befinden sich die Männer. Mirco Gerson und Adrian Heidrich sicherten sich dank ihrem ersten Sieg an diesem Turnier den 2. Rang in der Gruppe. Sie besiegten die Niederländer Dirk Boehlé/Steven van de Velde 21:19, 21:16 und stehen in den Sechzehntelfinals. Die ersten beiden Gruppenspiele hatten Gerson/Heidrich verloren.

Eine knappe Niederlage (21:14, 17:21, 13:15) im letzten Gruppenspiel bezogen Nico Beeler/Marco Krattiger gegen die Serben Lazar Kolaric/Stefan Basta. Sie hatten sich das Weiterkommen aber schon am Tag zuvor gesichert.