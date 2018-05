Vegas Golden Knights gewinnen erstes Finalspiel Die Vegas Golden Knights gestalten den Auftakt zum Stanley-Cup-Final siegreich. Das Expansionsteam aus Nevada gewinnt das erste Endspiel der NHL-Playoffs gegen die Washington Capitals 6:4.

Matchwinner der Vegas Golden Knights im ersten NHL-Finalspiel gegen die Washington Capitals: der tschechische Flügel Tomas Nosek (Bild: KEYSTONE/AP Las Vegas Sun/STEVE MARCUS)

(sda)

Vier Führungswechsel (1:2, 3:2, 3:4, 5:4) in einem Finalspiel hat die NHL noch nie erlebt. Es passt irgendwie zur Geschichte dieser verrückten Saison, dass die Golden Knights das bessere Ende für sich behielten. Längst hält es niemand mehr für unmöglich, dass das Expansionsteam aus Nevada auch den Stanley Cup gewinnen wird.

Die Statistik spricht jedenfalls dafür: In den letzten sechs Saisons wurde der Sieger des ersten Finalspiels jeweils Champion, insgesamt war es 61 von 78 Mal der Fall.

Der entscheidende Faktor der Golden Knights, die den fünften Sieg in Folge feierten, war für einmal nicht Goalie Marc-André Fleury. Die Abwehrquote des dreifachen Stanley-Cup-Siegers betrug diesmal nur 85,71 Prozent. Zum Matchwinner wurde der Tscheche Tomas Nosek mit dem 5:4 (50.) und dem Schuss ins leere Tor drei Sekunden vor Schluss.

Sbisa brachte es in 16:45 Minuten Eiszeit auf vier geblockte Schüsse, drei Checks und eine Minus-1-Bilanz. Spiel 2 findet in der Nacht auf Donnerstag wiederum in Las Vegas statt, dann wechselt die Serie für zwei Partien nach Washington.